إرساء ركائز الأمن والاستقرار

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «المياه الوطنية» الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم، أن ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يبدأ معها عام جديد من الفخر والاعتزاز مقرونة بأعظم معاني الولاء والإخلاص من أبناء الوطن لقائد أرسى بحنكته ركائز الأمن والاستقرار وفق منهاج أساسه هدي القرآن وسنة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وقال: من نعم الله على هذه البلاد أن جعلها مهوى أفئدة المسلمين خادمة للكتاب والسنة قائمة بأمر دينها، ويحظى أبناؤها برعاية كريمة من مليك نذر نفسه لتفقد أحوالهم ورعاية شؤونهم، مقدماً لهم في كل مناسبة النصح والإرشاد، موجهاً المعنيين بالتأكيد على حفظ حقوقهم وما يكفل خدمتهم بما يليق بتطلعاتهم.

وأضاف: إننا في هذا اليوم نستعيد بالإكبار السجل الحافل لإنجازات خادم الحرمين الشريفين، فقد أصدر قرارات غير مسبوقة كانت مثار إعجاب على الصعيدين الداخلي والخارجي ونقلت تلك القرارات المملكة إلى مرحلة جديدة عززت من ثقلها العالمي، كما أكدت سياساته بعد نظره وسداد رأيه حتى أصبحت المملكة موضع تلاق دولي للاعتدال والوسطية ومحركاً رئيساً للتعاون البناء والمثمر في خدمة الإنسانية مع ما حققته من مرتبة مشرفة في جهود الإغاثة ضمن الدول الأولى عالمياً.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)