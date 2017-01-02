القيادة تسعى إلى الارتقاء بالمملكة محلياً ودولياً

رفع وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، التهنئة بمناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال «نعيش هذه الأيام ذكرى البيعة لتولي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- مقاليد الحكم، الذي نذر نفسه لخدمة هذه البلاد في سن مبكرة من خلال عدة مناصب قيادية ومهمة ومسؤوليات متعددة إلى أن تبوأ -حفظه الله- سُدة الحكم فسار بهذه البلاد نحو التطور والنماء بخطط متوازنة تتضمن الحفاظ على المعتقد والموروث الحضاري الخاص بها، مستعيناً بالله سبحانه وتعالى ثم بما وهبه الله من حلم وذكاء فطري وما استقاه من مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-».

وأضاف الدكتور السالم: لقد سعى -أيده الله- منذ توليه قيادة هذه البلاد إلى الارتقاء بها محلياً ودولياً، سائلاً الله العون والتوفيق، إذ قال (أسأل الله أن يوفقني لخدمة شعبنا العزيز وتحقيق آماله وأن يحفظ لبلادنا وامتنا الأمن والاستقرار وأن يحميها من كل سوء ومكروه)، ولقد حرص -حفظه الله- على التواصل مع شعبه وإشراكهم في صناعة القرار والمسؤولية، فقال (أبوابنا مشرعة لكل من يرى نقصاً أو عيباً، وأقول بكل شفافية رحم الله من أهداني عيوبي، فكل من يرى خللاً في العقيدة أو مصالح الشعب دولتنا ترحب به ويسعدنا ذلك).

وأشار إلى أنه لا يستغرب هذا الالتفاف حوله والاصطفاف خلفه -حفظه الله-، في كل قراراته وهذه النقلة النوعية التي تعيشها البلاد في المجالات كافة، سواء الاقتصادية التي تميزت بخطوة جبارة ونقلة نوعية تمثلت في التحول والتنوع في مصادر الدخل لتحقيق تنمية مستدامة والحد من التأثر بأسعار النفط وعدم الاعتماد عليه كمصدر رئيس للدخل مستقبلاً، كذلك تم اتخاذ عدد من القرارات التصحيحية في مجال الإنفاق التي انعكس أثرها وسينعكس على السوق وعلى ميزانية الدولة بشكل إيجابي، وافتتح مشاريع طبية منها مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية المختبر المركزي.

وأفاد بأنه لم يكتفِ -أيده الله- بالاهتمام بأبنائه في الداخل، بل حتى من اغترب لأجل تحصيل العلم فأمر -حفظه الله- بضم الدارسين في الخارج إلى المبتعثين على حساب الدولة حرصاً منه على راحة أبنائه ليدفعهم إلى التفوق والتحصيل، كما حرص -حفظه الله- على حماية البلاد، فأعلن «عاصفة الحزم» التي أجهضت الأطماع ووأدت مخططات الأعداء للنيل من هذه البلاد، بل إنه بحكمته وقيادته سعى لإنشاء تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب، فاستجابت له أغلب الدول الإسلامية، حيث بلغ عدد دول التحالف 35 دولة، ولم يغِب الجانب الإنساني عن اهتماماته وجهوده -أيده الله- فأمر بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة، ووجَّه -حفظه الله- باستقبال القادمين من اليمن وسوريا الذين لاذوا إلى هذه البلاد لينعموا مع أبنائها بالأمن والأمان، وأتاح لهم التعليم والعلاج المجاني وسبل العيش الكريم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٦) صفحة (٦) بتاريخ (٠٢-٠١-٢٠١٧)