طلقات نارية تنهي حياة ثلاثيني في نجران

لقي مواطن “ثلاثيني”، بمنطقة نجران مصرعه مساء السبت، بعد تعرضه لعدة طلقات نارية أودت بحياته.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبدالله بن محمد العشوي أن غرفة العمليات تلقت بلاغ في تمام الساعة ١١:٣٣ من مساء يوم السبت عن وجود شخص ملقى على الارض مضرج بالدماء وبه عدة طلقات وقد فارق الحياة.

وعلى الفور باشر المختصون الإجراءات الاولية الضبط الجنائي للحالة، واتضح ان المجني عليه سعودي يبلغ من العمر ٣٥ عام وتم إيداع جثمان المقتول في ثلاجة الموتى لحين انتهاء إجراءات التحقيق”.

وأكد “العشوي”: أن الجاني قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية في منطقة الرياض مرجعا سبب ارتكابه للجريمة بخلافات شخصية سابقة، مؤكدا بأن العمل جاري على استلام الجاني وإكمال مجريات التحقيق تحقيقا للعدالة.