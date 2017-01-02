تعليم عسير الثالث دوليا في الرياضيات الذهنية

هنأ مدير عام التعليم بمنطقة عسير “جلوي بن محمد آل كركمان”، الطالب “عبد الملك عبد الله آلِ درع الأسمري” من مركز الموهوبين بتعليم عسير، وذلك لتحقيقه المركز الثالث دوليا في بطولة الرياضيات الذهنية التي أقيمت مؤخرا في كوريا الجنوبية، والذي اعتبره ” تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم.

وأعتبر “جلوي” إنجاز الطالب “الأسمري” بتحقيق للمركز الثالث دوليا هذا العام، تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم.

وسبق وأن حقق الأسمري المركز ذاته العام الماضي في نفس البطولة التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مساعد للشؤون التعليمية بمنطقة عسير “سعد بن أحمد الجوني”، خلال استقباله للطالب في مطار أبها، أن الاحتفاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين هو ديدن مسؤولي في التعليم بالمملكة، مشيرا إلى أن ما حققه الطالب للمرة الثانية على التوالي إنجازاً يستحق الإشادة والاحتفاء والتقدير.