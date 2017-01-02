تأهيل 12 ألف سجين في تخصصات تقنية ومهنية

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تأهيل 12351 سجين من خلال برامج التدريب المهني التي تقدمها المؤسسة في السجون بالشراكة مع المديرية العامة للسجون، بهدف تأهيل السجناء وإكسابهم المهارات اللازمة وإعدادهم للعودة للمجتمع عقب انتهاء محكوميتهم، ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة وتسهيل حصولهم على فرص عمل مناسبة.

وأضاف المتحدث الرسمي للمؤسسة أن البرامج التدريبية المخصصة للسجناء يتمّ تقديمها في 36 معهداً داخل السجون بمختلف مناطق المملكة وتشمل التخصصات التالية: الكهرباء، والتمديدات الصحية، والحاسب الآلي، والخياطة، والحلاقة، والنجارة، والسمكرة والدهان، والإلكترونيات، وميكانيكا السيارات، والتبريد والتكييف واللحام.

وأشار العتيبي إلى أن الملتحق بالبرامج التدريبية يحصل على مكافأة مالية شهرية قدرها 800 ريال طوال فترة التدريب، كما يحصل بعد تخرجه من البرنامج على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وفق متطلبات سوق العمل.

وأكد العتيبي أن المؤسسة تعمل على التنسيق المستمر مع إدارات السجون في مختلف مناطق المملكة لتقديم كافة التسهيلات لتقديم البرامج التدريبية، وتوفير كافة الاحتياجات والتجهيزات لإيجاد بيئة تدريبية مناسبة يستطيع من خلالها النزيل أن يكتسب المهارات بجودة وإتقان، وتحت إشراف مدربين متخصصين.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة إلى أن برنامج التدريب المهني في السجون الذي بدأ تنفيذه في عام 1425هـ أسهم في تنمية مهارات العديد من النزلاء، وهيأهم التأهيل المهني المناسب للدخول في سوق العمل بعد انتهاء محكوميتهم.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع المديرية العامة للسجون تعمل على التوسع في تقديم خدمة التدريب داخل السجون حيث سيتم خلال الفترة القادمة تشغيل عدد من المعاهد الجديدة.



