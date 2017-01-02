ضبط 3 لصوص اقتحموا شقة وافد بسكاكا

قبضت شرطة منطقة الجوف، على 3 أشخاص اقتحموا شقة وافد عربي بمدينة سكاكا واعتدوا عليه وسلبوه مبالغ مالية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس، إن وافدًا من جنسية عربية (في العقد الثالث من العمر) تقدم إلى مركز شرطة العزيزية بسكاكا، ببلاغ باقتحام ثلاثة ملثمين مسكنه والاعتداء عليه وسلب مبلغ مالي منه.

وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الجوف، من التعرف إلى المتهمين والقبض عليهم؛ حيث اتضح أنهم في العقد الثاني من العمر، كما أقر أحدهم بارتكاب الحادثة مع الآخرين وجرى إيقافهم وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام.

ووجهت شرطة منطقة الجوف تحذيرًا إلى كل من يحاول المساس بأمن وسلامة المواطن والمقيم بأنها ستكون له بالمرصاد.