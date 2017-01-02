لقي طفل مصاب التوحد لا يتجاوز عمره 11 عاماً مصرعه في ساعة مبكرة جداً من صباح اليوم الإثنين 4 ربيع الثاني 1438هـ وذلك إثر سقوطه من نافذه الدور الرابع في المنزل الذي تسكنه أسرته في سيهات.

وأكدت مصادر طبية لـ”الشرق” بأنه جرت محاولات لإسعاف الطفل وتم نقله لطوارئ مستشفى عنك العام إلا أن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إيداع جثمانه لثلاجة الموتى فيما أمرت الشرطة أن يحال الجثمان للطب الشرعي.

يشار إلى أن الطفل سوداني الجنسية وهو مصاب بالتوحد وقد سقط في من نافذة مطبخ، ولا تزال الجهات الأمنية تحقق في ملابسات الحادثة.