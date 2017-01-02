نجح جمرك سلوى في احباط محاولة لتهريب كمية من التنباك بلغت طنًّا و300 كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرسالية وردت إلى الجمرك.

وقال المدير العام لجمرك سلوى علي العطوي: “وردت إلى الجمرك إرسالية محمولة على إحدى الشاحنات بقصد المغادرة، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية المعتادة للشاحنة، عُثر على 50 كرتونة مُخبأة بمخابئ سرية مُعدّة لغرض التهريب بمقدمة براد الشاحنة، وعند تفتيشها تبيّن أنها تحتوي على مادة التنباك، مضيفًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح المدير العام لجمرك سلوى، أن تهريب مادة التنباك كان لغرض التهرب من الرسوم الجمركية بدولة قطر، منوهًا بأن الجمارك السعودية تعمل على مكافحة التهريب بكافة أنواعه، سواء كان بقصد الدخول أو المغادرة.