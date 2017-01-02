ضبط 9 وافدين في حالة سكر ببالجرشي

أوقفت شرطة منطقة الباحة 9 وافدين، كانوا في حالة غير طبيعية نتيجة لتعاطيهم مادة العرق المسكر.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد، سعد صالح طراد، بان رجال البحث والتحري بشرطة محافظة بلجرشي وأثناء مباشرتهم لأعمالهم المعتادة رصدوا احدى المواقع بالمحافظة يصدر منها أصوات صخب وموسيقى عالية.

وعند الوصول للموقع تم ملاحظة عدد ٩ وافدين من العمالة الآسيوية وهم بحالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم مادة العرق المسكر، تم القبض عليهم وبحوزتهم عدد خمس قوارير سعة كل منها “١.٧٥” لتر مملؤة بمادة العرق المسكر وعدد ثلاث قوارير أخرى بهما كمية قليلة من نفس المادة، جرى اتخاذ الإجراءات الأمنية الأولية وتم إشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام بذلك لإستكمال ما تبقى من إجراءات.