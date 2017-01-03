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علي الزامل
الفشخرة الكذابة
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ألمخدّرت سلاح دمار شامل على مستعملها وعلى من من حوله .
ألمخدّرات آفة تقتل متعاطيها دون أن يشعر .
ألمخدّرات داء لمتعاطيها مبيدا .
رَبَّنَا أبعدها عن شبابنا وشبّاتنا واحميهم منها واكفيهم واحميهم شرّ ألوقوع في براثنها إِنَّكَ سميع مجيب .
متعاطين المخدرات سهل صيدهم للمنظمات الأرهابيه حيث يستعملونهم لتفجير أنفسم بالأحزمه الناسفة بعد أن يغرقونهم بتعاطيها حتى يصبحون بلا عقل ولا قلب ولا دين ويفعلون ما يؤمرون به بعد أن تحولوا الى ربوتات من بشر لا أقل ولا أكثر .
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ولادة أربعة توائم
في عامين مختلفين
ألمخدّرت سلاح دمار شامل على مستعملها وعلى من من حوله .
ألمخدّرات آفة تقتل متعاطيها دون أن يشعر .
ألمخدّرات داء لمتعاطيها مبيدا .
رَبَّنَا أبعدها عن شبابنا وشبّاتنا واحميهم منها واكفيهم واحميهم شرّ ألوقوع في براثنها إِنَّكَ سميع مجيب .
متعاطين المخدرات سهل صيدهم للمنظمات الأرهابيه حيث يستعملونهم لتفجير أنفسم بالأحزمه الناسفة بعد أن يغرقونهم بتعاطيها حتى يصبحون بلا عقل ولا قلب ولا دين ويفعلون ما يؤمرون به بعد أن تحولوا الى ربوتات من بشر لا أقل ولا أكثر .