صحيفة الشرق – العدد 1857 – نسخة الدمام
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٣)
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