قد لا يكون من المناسب أن تعيد طرح فكرة أو موضوع تحدثت عنه سابقاً في مقالة لم يمض عليها سوى أسابيع.

لكن ما حدث ويحدث منذ إعلان فوز عادل عزت برئاسة الاتحاد يتطلب مني العودة للتذكير بما تحدثت عنه في مقالة «ثورة الشك» قبل أسبوعين.

قلت حينها إن من أنوع «الشك» مايعرف بـ«الشك المرضي» وهو الذي يعتقد صاحبه أنه مستهدف من كل المحيطين به والمتعاملين معه، وأن هذا النوع من «الشك» حاضر في رياضتنا والشواهد عليه كثيرة، ذكرت بعضاً منها «كالشك» في نيّات الحكام واللجان و»هيئة الرياضة» وغيرها.

بالأمس القريب لم يكد رئيس لجنة الانتخابات الدكتور خالد بانصر ينتهي من إعلان عادل عزت رئيساً لـ«اتحاد القدم» حتى بدأ هواة «الشك» و»التشكيك» في «اللطم» واتهام الاتحاد المقبل بالانحياز، وأنه سيكون أداة في يد «فلان» وسيأتي بـ«علّان» ليخدم ناديه وأكاد أجزم أن من بين هؤلاء من أعضاء الجمعية العمومية وبعض زملاء المهنة ممن سارعوا إلى العم «جوجل» وكتبوا ما نصه « طريقة إسقاط اتحاد القدم».

هؤلاء وغيرهم لا أجد غضاضة في أن أقول لهم إنكم تعانون من «الشك المرضي» فابحثوا لدى الأطباء النفسيين عن علاج فصحتكم تهمنا خصوصاً وأن بينكم من يتصدر المشهد ويقود نسبة من الرأي الجماهيري الذي بدوره يؤثر في آخرين لتتسع دائرة العدوى.

طالما أن الانتخابات جرت بشفافية عالية وتحت أنظار «الفيفا» واللجنة الأولمبية قطعت قول كل خطيب وحجبت أصواتهم في خطوة يشكر عليها رئيس اللجنة الأمير عبدالله بن مساعد الذي أغلق باباً يفترض ألا يفتح بعده أي باب، وبعد أن اتضح أن القرار كان قرار الأندية فقط، كان لزاماً علينا التصفيق للرئيس الجديد وانتظار ماذا سيقدم، فإن أجاد مدحناه ودعمناه وإن قصر كثيراً أو خالف أو ثبت أنه لا يملك قراره أشهرنا أقلامنا في صحفنا وسلقناه بألسنة حداد في منابرنا، أما أن نهاجمه وهو لما يتسلم مهامه فلا يغضب أحداً إن قلنا له إن لديك نوعاً من «الشك المرضي».

القضية كلها أننا كمجتمع لم نتعود على الاعتراف بنجاح الآخر وإن انتصر علينا في منافسة شريفة، لن نبحث عن أخطائنا بل سنحاول أن نثبت أنه فاشل لا يستحق النجاح، وأنه نجح بطرق ملتوية وسنبقى نتتبع عثراته علّنا ننجح في إسقاطه.

عزت هو الآن الرئيس المنصّب شئنا أم أبينا، وإن كنا نزعم أننا نحب رياضتنا ومنتخباتنا ونريد لها أن تتطور، فعلينا دعمه ووضع أيدينا بيده حتى يثبت لنا فشله وحينها سأقول لا تثريب عليكم اليوم، أما الآن فلا وألف لا، ادعموا الرجل فقد يكون هو ضالتنا والسلام.