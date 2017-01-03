الأفكار أساسُ وبدايةُ انطلاق أي مشروعٍ تجاري، وتختلف هذه الأفكار من شخصٍ لآخر، ومن مجالٍ لآخر، ومن سوقٍ لآخر، ولكن يجب أن تكون أفكار المشاريع دائماً واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ.

نسمع في بعض الأوقات في نقاشاتنا اليومية مَنْ يقول: عندي فكرة للبيع «تسوى ملايين»! وهناك مَنْ يقع في حب أعمى مع فكرته، ويُعجب بها حدَّ الجنون كفكرة فقط دون معرفة كيفية تطبيقها، أو حتى التأكد من مدى قابليتها للتطبيق، وتقبُّل السوق والعملاء لها.

يجب أن نعلم أن الفكرة مهما كانت جديدة و«إبداعية» لا تساوي صفراً دون تنفيذ، وليس لها قيمة!

قيمة المشروع هي في كيفية تنفيذ فكرته، لا في نوعية الفكرة فقط، فقد تكون هناك فكرة «إبداعية» يتم تنفيذها بطريقة عادية، فيظل المشروع تقليدياً وعادياً، وفي المقابل تجد فكرةً عاديةً تم تنفيذها بطريقة «إبداعية» فيصبح المشروع «إبداعياً».

إذن مشروعك هو كيف تنفذه، وكيف تقدمه لعملائك. والمقصود بالتنفيذ اختيار المكان، أو طريقة تنفيذ الديكور، أو خدمة العملاء، أو طريقة تقديم المنتج، وتغليفه، أو طريقة التوصيل، وغيرها كثير من الأمور، لذا احرص على تميز مشروعك في تنفيذه، ولا تجعل فكرتك تموت بلا تنفيذ، ولا تظن أنك الوحيد الذي يفكر بفكرة معينة فهناك كثيرون مثلك يفكرون، ويعملون، فالفائز بالفكرة وإبداعها هو مَنْ ينفذها ويحوِّلها إلى مشروع وليس مَنْ يحبسها لديه، ويحاول بيعها.