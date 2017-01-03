تغريد العلكمي
عام جديد بلا «خلاف»
كعادتها السنوات تمر بهدوء مكتظ بالأحداث، وكعادتنا كل عام لابد وأن نختلف حول تحريم التهنئة ببداية العام، فيما ينقسم مجتمعنا إلى أقسام قسم يرسل رسائل التهنئة عن سابق إصرار واقتناع واستفزاز للقسم الآخر الذي يرى أن التهنئة بعام جديد ضرب من ضروب الكفر والفسوق، وقسم يمرر رسائل التهنئة دون أن ينتبه لمحتواها ويمرر في الوقت نفسه رسائل التوعية والتحذير من التهنئة أيضاً دون انتباه.
ولست هنا لأفنِّد المسألة بخلفية فقهية، إنما أريد تسليط الضوء على ردود الفعل الاجتماعية المتكررة كل عام مع تكرار الحدث.
حين يختلف مجتمع ما على المسألة نفسها في الوقت نفسه مرة كل عام فهذا يعني أن كل خلافاتهم لم تسفر عن حل وسط يقنع كل الأطراف وإنما أضحى الاختلاف والخلاف عادة لا أكثر.
قد يكون الاختلاف وتبادل الآراء مسألة صحية في أي مجتمع ما لم يتحول الأمر إلى خلاف، وتشبث بالرأي والشعور بالعداء تجاه الرأي الآخر.
الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ ولا تحتاج إلى كل هذا التوتر لإثبات الرأي.
فلنتعلم الاقتناع بآرائنا مع احترام قناعة الرأي الآخر، لنستطيع التعايش ببساطة دون الاضطرار لتكرار ردود الفعل حول المسألة نفسها كل عام.
شكرا للكاتبة على هذا الموضوع وهو التهنئه بالعام الجديد الميلادي الناس تختلف في الرأي والتعبير بكل أسلوب نتمنى أن نراعي هذه الأحداث والحروب اليمن وسوريا والعراق والأوضاع الراهنة نتذكر فيها اخوان لنا عالحدود السعوديه كيف لنا أن نحتفل ومستقبل عام جديد ونحن نشاهد المآسي في سوريا يتقطع القلب منها الما وحرصا لما يحدث من الغرب نختار القول بعدة كلمات اللهم احمي وطننا وأمتنا وقيادتنا الرشيدة الحكيمه اللهم انصر جنودنا في كل مكان اللهم اجعل هذا العام نصر وعزه للإسلام والمسلمين وارحم من فقدناهم في هذا الوطن للذود عن حياة الوطن الغالي وسدد الله خطاكم للخير