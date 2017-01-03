كعادتها السنوات تمر بهدوء مكتظ بالأحداث، وكعادتنا كل عام لابد وأن نختلف حول تحريم التهنئة ببداية العام، فيما ينقسم مجتمعنا إلى أقسام قسم يرسل رسائل التهنئة عن سابق إصرار واقتناع واستفزاز للقسم الآخر الذي يرى أن التهنئة بعام جديد ضرب من ضروب الكفر والفسوق، وقسم يمرر رسائل التهنئة دون أن ينتبه لمحتواها ويمرر في الوقت نفسه رسائل التوعية والتحذير من التهنئة أيضاً دون انتباه.

ولست هنا لأفنِّد المسألة بخلفية فقهية، إنما أريد تسليط الضوء على ردود الفعل الاجتماعية المتكررة كل عام مع تكرار الحدث.

حين يختلف مجتمع ما على المسألة نفسها في الوقت نفسه مرة كل عام فهذا يعني أن كل خلافاتهم لم تسفر عن حل وسط يقنع كل الأطراف وإنما أضحى الاختلاف والخلاف عادة لا أكثر.

قد يكون الاختلاف وتبادل الآراء مسألة صحية في أي مجتمع ما لم يتحول الأمر إلى خلاف، وتشبث بالرأي والشعور بالعداء تجاه الرأي الآخر.

الحلال بيِّنٌ والحرام بيِّنٌ ولا تحتاج إلى كل هذا التوتر لإثبات الرأي.

فلنتعلم الاقتناع بآرائنا مع احترام قناعة الرأي الآخر، لنستطيع التعايش ببساطة دون الاضطرار لتكرار ردود الفعل حول المسألة نفسها كل عام.