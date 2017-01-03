عبدالعزيز بن أحمد يرأس «عمومية طب العيون» .. الخميس

يرأس رئيس الجمعية السعودية لطب العيون الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز في فندق جدة هيلتون، الخميس المقبل، اجتماع الجمعية العمومية الثاني للجمعية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض البحر الأحمر الثالث لطب العيون الذي تشهده محافظة جدة بدءاً من الغد وحتى السبت المقبل.

وسيتم خلال الاجتماع إعلان تشكيل مجلس إدارة الجمعية الجديد لدورة جديدة تستمر لمدة ثلاث سنوات، وعددهم تسعة أعضاء والذين تم انتخابهم من قبل أعضاء الجمعية بنظام التصويت الإلكتروني.

وتقام الجمعية العمومية بحضور المشرف العام على الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن ابراهيم العبيداء، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والعاملين من أطباء العيون واختصاصيي البصريات.

وأكد نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله العتيبي على ضرورة حضور الأعضاء المرشحين هذا الاجتماع وعددهم 19 مرشحاً كأحد الشروط اللازمة لصحة الترشح، كما سيتم خلال الاجتماع تحديد رئيس الجمعية، ونائب الرئيس، والأمين المالي، وأمين المجلس، ورؤساء اللجان.

وأوضح العتيبي أن برنامج الجمعية العمومية يشمل تقديم موجز عن أهم إنجازات المجلس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما يقدم أحد مكاتب المحاسبة التقرير المالي للجمعية للسنة المنتهية في نهاية ديسمبر 2016م، وسيتم نظر الجمعية العمومية في تجديد تعيين مكتب المحاسب القانوني للجمعية والموافقة على ميزانيتها في السنة المنتهية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)