«الحملة السعودية» توزع مساعدات لـ 1595 عائلة سورية

وزعت الحملة الوطنية السعودية المساعدات الإغاثية والمتمثلة بالكسوة الشتوية وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية على 1595 عائلة سورية بواقع 9570 مستفيدًا في لبنان ضمن مجموعة البرامج التي تطلقها في هذا الوقت وهي «شقيقي دفؤك هدفي 4» و»شقيقي سفرتك هنيئة» وشقيقي صحتك غالية» خلال المحطة الـ 43.

وجرى خلال هذه المحطة توزيع الكسوة الشتوية التي تنوعت ما بين البطانيات والجاكيتات والكنزات والقبعات الشتوية وغيرها من المساعدات التي تغطي كل احتياجات أفراد الأسرة، وأطقم الأواني المنزلية التي تلبي الاحتياج الفعلي لهم من ملحقات المائدة، بالإضافة إلى حقيبة العناية الشخصية التي تغطي احتياج الفرد من المواد الأساسية للعناية الشخصية.

وأوضح مدير مكتب الحملة في لبنان وليد الجلال أن الحملة تعمل بشكل دؤوب من خلال مكتبها في لبنان على إيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها من اللاجئين السوريين، وتوزيعها عليهم بما يتوافق وتقلبات الطقس خاصة في المناطق شديدة البرودة، منوهًا إلى أنه سيجري مواصلة توزيع المساعدات الإغاثية خلال المحطات القادمة وفقًا لجدول زمني واضح ومعد خصيصًا لهذا الغرض.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان من جانبه أن تنفيذ البرامج الإغاثية التي تطلقها الحملة الوطنية السعودية بشكل دوري ومستمر يأتي تلبية للواجب الديني والإنساني والنهج الإغاثي للمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم جميع الاحتياجات اللازمة من المواد الإغاثية للأشقاء اللاجئين والنازحين السوريين في أماكن وجودهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٢) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)