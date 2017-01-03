مجلس استشاري لربط منظومة «تقني الشرقية» بقطاعات الأعمال

كشف رئيس مكتب التدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية محمد السلوم، أن تشكيل المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني في المنطقة يأتي لربط منظومة التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال للتكامل بما يخدم الوطن والمواطن، وكذلك لتحقيق رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك في كلمة خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص، ومدير عام فرع صندوق الموارد البشرية في المنطقة الشرقية «هدف»، ومدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية، والرئيس التنفيذي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، ومدير المعهد التقني السعودي لخدمات الكهرباء، وعمداء الكليات التقنية، ومديري المعاهد الثانوية الصناعية في المنطقة.

وبدأ الاجتماع بعرض عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قدمه رئيس المجلس، ثم توالت العروض التعريفية بدور المكتب في الشرقية؛ حيث قدم أحمد الغامدي عرضاً عن التدريب التقني والمهني في الشرقية، كما قدم إسماعيل المطاوعة عرضاً عن التدريب المشترك، فيما قدم علاء العرفج عرضاً عن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، وعبدالعزيز الفالح عن التدريب الأهلي، وناقش المجتمعون تكوين اللجان واختيار أعضائها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)