رسائلكم وصــــــلت

القارئان: مهند العتيبي، مهند مقبول

وصلتنا شكواكما، حول التضرر من إحدى الشركات السعودية، وتمت مخاطبة الشركة، ويجري العمل على الموضوع، بجّدية عالية.

القارئ: حسن سليس

نرجو تحديد الموضوع الذي تريد معالجته في “ الشرق”، وكذلك تحديد الجهة، ونوعية الضرر، مع تزويدنا بالوثائق.

القراء: أنس نصار، علي الصغير، سعد المقبل

تم الاتصال بأرقام الجوالات التي حدّدتموها في رسائلكم، من أجل استيفاء المعلومات، إلا أننا لم نتلقّ أي رد من أيّ منكم. نأمل التواصل مع المحرر.

القارئة: عبطة الشمري

لم نتمكن من فهم طبيعة الشكوى وطبيعة الضرر الذي ذكرته في رسالتك، نأمل إعادة صياغة الرسالة وإرسالها مجدداً إلى الصفحة.

القارئ: يوسف المعيبد

رسالتك محل اهتمامنا، ونحن في انتظار المعلومات والصور التي وعدتنا بإرسالها، حتى نتمكن من عرض قصة تضررك.

القارئ: بندر الجهني

تلقينا شكواك التي تتحدث عن تضررك من طراز إحدى السيارات، وتمت مخاطبة الشركة المعنية، وما زلنا في انتظار الرد.

القارئ: نبيل الحميني

نقدر لكم الفكرة التي طرحتموها في رسالتكم، ونرجو أن تثق أن جميع ما ننشره هو من خلاصة أفكار أمثالكم.

القراء: محمد عصام، جمال الشميري، صالح البراك، رؤى حسين

لا يمكن نشر شكاواكم ما لم تكن المعلومات مستوفاة، وهي تشمل الاسم الكامل ورقم الاتصال، والعنوان، وتحديد الجهة المعنية، وقصة الضرر الذي تعرضتم له.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٨) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)