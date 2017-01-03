ولي ولي العهد يستقبل وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمكتبه أمس وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية مدير عام مكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الفريق طه عثمان الحسين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٢) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)