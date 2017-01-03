لم يلتزم مصرف الراجحي بقرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بإعادة جدولة أقساط تمويل الموظفين الشخصية الذين انخفضت رواتبهم بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا، بحسب ما ورد من القارئ ماجد سعيد ظافر في رسالته إلي «الشرق».

وأوضح «ماجد ظافر» أنه تواصل مع مصرف الراجحي من أجل إعادة جدولة أقساط تمويله الشخصي وتمت إفادته في البداية بأنه غير مؤهل للجدولة، لكن بعد فترة تلقى رسالة من مصرف الراجحي، مفادها أنه أصبح مؤهلا للجدولة وبإمكانه الحصول على تمويل بـ140957 ريالا ولكن بفائدة 30 ألفا، ليصبح إجمالي المبلغ 177 ألفا على 10 سنوات.

وأضاف «رفضت الجدولة لأن مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت البنوك بإعادة جدولة أقساط التمويل الشخصي للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بدون فوائد، بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا».. التفاصيل في نص رسالة القارئ ماجد سعيد ظافر التالية:

سعادة رئيس تحرير «الشرق» الأستاذ خالد بوعلي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا أحد أفراد القوات البرية ومن المرابطين على الحد الجنوبي ظروفي صعبة ومديون ومتضرر في راتبي ما يتبقى شيء، وذهبت لمصرف الراجحي لتسوية جدولة، ولكن تم إبلاغي أنني غير موهل للجدولة حيث إن راتبي 7071 ريالا والراجحي يسحب 5524 ريالا شهرياً، قرضا وسيارة تأجير، بعد فترة تلقيت رسالة من مصرف الراجحي، مفادها أنني مؤهل للجدولة وذهبت للفرع وتم إبلاغي بإمكانية الحصول على تمويل بـ140957 ريالا ولكن بفائدة 30 ألفا، ليصبح المبلغ 177 ألفا على 10 سنوات، فرفضت الجدولة، لأن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ألزمت البنوك بإعادة جدولة أقساط القروض للموظفين الذين انخفضت رواتبهم بدون فوائد، بعد إلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا.

حق الرد:

المحرر: تمت مخاطبة مصرف الراجحي بتاريخ 1 – 12 – 2016 حول المشكلة، ثم عقبنا بتاريخ 6 – 12 – 2016، وتم وعدنا بالرد وإيضاح الموقف بتاريخ 8 – 12 – 2016، لكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد الموضوع للنشر.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٨) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)