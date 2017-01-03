وفاة طالب وإصابة 7 في حادث سير بالدمام

لقي طالب يدرس في مدرسة أهلية بالدمام مصرعه على الفور، فيما أصيب 7 آخرون بينهم 5 طلاب بإصابات جسدية متفرقة نتيجة تعرض مركبتهم لحادث سير على طريق الخليج في كورنيش الدمام.

وباشر الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الحادث، وتم نقل المصابين إلى مجمع الدمام المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر فهد الغامدي أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عصر أمس، يفيد بوقوع حادث سير لحافلة نقل طلاب تابعة لإحدى المدارس الأهلية على طريق الخليج بكورنيش الدمام.

وأضاف أن سيارات الإسعاف والإسعاف المتقدم وصلت على الفور إلى موقع الحادث وتمت مباشرة المصابين، حيث اتضح وجود حالة وفاة واحدة وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة تراوحت ما بين المتوسطة والبسيطة، مبيناً أنه تم نقل جميع المصابين إلى مجمع الدمام المركزي لتلقي العلاج الطبي اللازم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)