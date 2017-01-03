زي موحَّد لمراقبي «أمانة الأحساء»

أنهت أمانة محافظة الأحساء خطواتها المرحلية لتخصيص زي موحد للمراقبين الصحيين بشعار الأمانة ليُمثل دلالة على هوية المراقب خلال جولات المتابعة الميدانية للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن الخطوة تهدف إلى مساعدة المراقب في أداء مهامه، واتقاء الأمراض التي قد تنتج من مباشرته العمل الميداني، إضافة إلى تحديد هوية المراقب التابع للأمانة. من جهته، ذكر وكيل الأمانة للخدمات المهندس ناجي المري أن مراقبي صحة البيئة دأبوا على القيام بجولاتهم المجدولة بالزي الوطني المُعتاد، ومن سلبيات ذلك أن الملابس الرسمية ستتعرض للاتساخ والتلوث، وربما تصبغت من ظروف العمل المختلفة المحيطة بالمنشأة، وقد لا يعلم المراقب بأي ميكروب التقطه من المحال وأخذه معه إلى منزله. إلى ذلك، أكد مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور إبراهيم الشبيث أن تطبيق الزي الموحّد للمراقبين الصحيين يأتي انطلاقاً من ضرورة إيجاد آلية يتم من خلالها تلافي سلبيات خروجهم بالزي الوطني الرسمي وإحداث نقلة نوعية من خلال زي موّحد خاص بالعمل الميداني لهم، مضيفاً «بمبادرة من رئيس بلدية العيون المهندس ياسر الراشد تمّ تبني هذه الخطوة وتطبيقها مرحليّاً في بلدية العيون على أن تُطبّق في البلديات الفرعية الأخرى لاحقاً». من جهة أخرى، صادرت أمانة الأحساء 500 كيلوجرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وشملت «الخضراوات، اللحوم، الأسماك، والدواجن، والمعلبات الغذائية، ومنتجات المخابز والدقيق، ومنتجات الألبان» وذلك خلال الشهر الماضي. وأشار رئيس بلدية المبرز الدكتور غسان السعدون، إلى أنه تم توجيه 113 إنذاراً لمنشآت مخالفة وإلزامها بتصحيح الأوضاع وتطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)