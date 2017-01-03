عبّر القارئ ناصر محمود أنعام عن امتعاضه واستيائه من شركة الاتصالات السعودية بسبب تعمدها سحب رصيد جواله بشكل مستمر دون أسباب واضحة على مدار الـ 6 أشهر الماضية حسبما أكد في رسالته إلى “الشرق”.

وأوضح القارئ أن بعد تواصله مراراً وتكراراً مع خدمة العملاء بشركة الاتصالات السعودية، أفادوه أن فتح بيانات الهاتف السبب الرئيس في سحب الرصيد من جواله، إلا أنه أكد على عدم استخدامه بيانات الهاتف مطلقاً، فيما أرجعت شركة الاتصالات السعودية “stc” سبب تناقص رصيد العميل إلى اختياره لباقة إيزي نت.. التفاصيل في نص رسالة القارئ ناصر محمود أنعام التالية:

سعادة رئيس تحرير صحيفة “الشرق”

الأستاذ خالد بو علي المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

مشكلتي مع شركة الاتصالات السعودية، تتمثل في سحب الرصيد من جوالي بشكل مستمر بدون وجه حق، وبالتواصل مع خدمة العملاء في الشركة تمت إفادتي بأن فتح بيانات الهاتف وراء سحب الرصيد، علماً بأنني لا أستخدم بيانات الهاتف مطلقا، هذا الأمر يؤرقني على مدار الـ 6 أشهر الماضية، سئمت من تكرار الشكوى دون أي رد فعل من قبل المسؤولين بشركة الاتصالات السعودية.

حق الرد:

المحرر: “الشرق” عرضت مشكلة العميل على شركة الاتصالات السعودية “stc” بتاريخ 7 – 12 – 2016، وقد وعدت بحل المشكلة بتاريخ 8 – 12 – 2016، وبتاريخ 9 – 12 – 2016 ردت الشركة رسمياً مفيدة أنها تواصلت مع العميل مباشرة وتم حل مشكلته.

بدورها تواصلت “الشرق” مجدداً مع العميل الذي أكد إفادة الشركة، وأن المشكلة أصبحت منتهية وأن الضرر لم يعد قائماً.

وفيما يلي رد شركة الاتصالات السعودية “stc”:

تم التواصل مع العميل ناصر محمود أنعام وتوضيح أسباب تناقص الرصيد وذلك بسبب اختياره لباقة إيزي نت، وتقدم العميل بطلب إيقاف الخدمة وتم تنفيذ ذلك له.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٨) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)