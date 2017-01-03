برنامج لتطوير قيادات جامعة الملك فيصل

تنظِّم عمادة التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل، بالتنسيق مع المجلس الثقافي البريطاني في قاعة القبة، الأربعاء والخميس المقبلين، برنامجاً تدريبياً بعنوان «مؤشرات الأداء الرئيسة والمقارنة المرجعية».

ويستهدف البرنامج الذي يقدِّمه البروفيسور روبرت وليم، والبروفيسورة لين كيلبرايد، والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام ومنسقو البرامج وأعضاء لجان الجودة الذين يتطلب عملهم التعامل مع مؤشرات الأداء الرئيسة والمقارنات المرجعية.

وأوضح عميد عمادة التطوير وضمان الجودة الدكتور إبراهيم البوخديم أن البرنامج يهدف إلى تمكين المشاركين من انتقاء مؤشرات الأداء الرئيسة لمجموعة من المجالات، وتحديد المؤشرات المناسبة لها، ومعرفة كيفية قياسها، وكذلك تمكينهم من اختيار المصادر المناسبة لإجراء المقارنات المرجعية سواء كانت تلك المصادر خارجية أو داخلية. من جهة أخرى، نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب فعاليات البرنامج السنوي للاحتفال بالفصحى تحت عنوان «تعزيز انتشار اللغة العربية الفصحى».

واشتمل البرنامج على أركان تعليمية متعددة مثل «لا دخيل، و«أخطاء إملائية»، و«نظرة لما انتشر في الأسواق من كلمات تبعد عن العربية»، و«كيف ننهض بلغتنا الجميلة»، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات تحدثت عن اللغة العربية الفصحى وأهميتها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٥) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)