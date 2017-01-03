أمير الشرقية لمنسوبي «المرور»: نتوقع منكم أداءً يرتقي لخدمة المواطنين

الدمام ـ الشرق

شدد أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على أهمية وجود رجال المرور الميداني ورصد كافة الملاحظات والظواهر السلبية عبر الأجهزة والمعدات الحديثة التي وفرتها الدولة، بالإضافة إلى التعامل الحسن والتوجيه بالحسنى.

جاء ذلك في كلمة له خلال استقباله، أمس، مدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري، وعدداً من منسوبي مرور المنطقة.

ودشن الأمير سعود بن نايف المركبات الجديدة للمرور السري في المنطقة الشرقية، كما اطلع على نظام «باشر» لرصد المخالفات الذي أطلقته الإدارة العامة للمرور مؤخراً، وخاطب عبر مداخلة مع غرفة العمليات العاملين في الميدان من رجال المرور عبر الأجهزة الجديدة بقوله «موفقين، ونبارك لكم ما حصلتم عليه من أجهزة جديدة تساعدكم في أداء عملكم، ونتوقع منكم أداء يرتقي لخدمة إخوانكم المواطنين في كل مكان»، متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم.

من جهته، عبر مدير مرور المنطقة الشرقية العميد راشد الهاجري، عن خالص شكره لأمير المنطقة الشرقية لتدشينه أحدث معدات المرور، التي اشتملت على مركبات جديدة للمرور السري تقوم بمهامها اليومية في تعقب المخالفين ورصد المخالفات المسببة للخطورة، بالإضافة إلى اطلاعه على نظام باشر الذي تم إطلاقه مؤخراً، ويقوم بدور تسجيل المخالفات والحوادث إلكترونيّاً بسهولة وسرعة عالية لضمان عدم تأخير وتعطل حركة السير، بحيث يتم قراءة لوحة المركبة وبالتالي يعطي معلومات المركبة عبر ربطه بنظام المعلومات الشامل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٤) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)