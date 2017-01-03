علي الزامل
الفشخرة الكذابة
يقول أحدهم: قبل الزواج كنت شخصاً عادياً مغموراً قانعاً، لكن في الشهور الأولى من الزواج انتابني إحساس بأني أقل مكانة من زوجتي، ربما لكوني موظفاً بسيطاً وهي من أسرة ميسورة الحال، الحقيقة لم تُشعرني يوماً بالدونية، لكن تملَّكني هاجس بأن يأتي يوم تتجاهلني فيه وتنتقص من قيمتي، وربما تتخلى عني، ما دفعني لسلوكيات وتصرفات استعذبتها لكونها رفعت قيمتي ومكانتي لدى زوجتي، أو هكذا توهمت! تكالبت عليَّ الديون وسلكت طرقاً مغلوطة وغير مشروعة في عملي من أجل توفير مزيد من المال فقط لأُشعِرها بأني شخص وجيه، أما عن العلاقات، فكنت دائماً أتباهى بشبكة علاقات مع عِلية القوم، لدرجة أني كنت إذا تصادف وجودنا أنا وزوجتي في الأماكن العامة أو المطاعم وواجهت أي شخص يعرفني وبادر بالسلام قلت لها هذا مسؤول رفيع، بينما هو موظف عادي مثلي أو أقل، لقد عِشت دور المسؤول المتنفذ بكل تفاصيله ونسيت أني أجسِّد (فشخرة) كذابة لا بد أن تنكشف، وفعلاً بعد مُضي خمس سنوات أنهكتني الديون وملاحقة أصحابها وافتضح تلاعبي في العمل وكِدت أُفصل من عملي، أما زوجتي فهي الأخرى بدأت تشك في تصرفاتي، فذات مرة توقفنا عند إحدى (البقالات) لشراء غرض، ناسياً أني كنت تسلَّفت منه واستدركت بسرعة وإذا به يترجَّل صوبي متهكماً استطعت الفكاك، ولما سألتني زوجتي ماذا يريد منك؟ قلت وبكل تبجح يريد مني (نقل كفالة!) وقِس على ذلك كثيراً من المواقف المحرجة. في نهاية الأمر افتضح أمري عند زوجتي. وأنصح الجميع بعدم الفشخرة الكذابة، فأن تعرف الزوجة وضع زوجها الحقيقي أفضل بكثير من التصنُّع وإيهامها بوضع مزيَّف، فهذا هو الانتقاص بعينه.
الأستاذ علي الزامل كاتب عمود متنوع أجدك كل يوم تقطف لنا من بستان يوماً في السياسة وأخر في القضايا الإجتماعية ثم ثقافية والأدب ولم تترك الإدارة وقضاياها والشأن المحلي.
لك مفرداته مهضومة وممتعة أتمنى أن أقرأ لك رواية.
شكرا للأستذ الزامل على مواصلة الأمتاع لحد الأشبتع بأسلوبه السلس والمنظم والواقعي الذي يشرح علل مجتمعاتنا ويشخص احوالها الأجتماعية ..موضوع المقال يجسد حال الكثيرين بينا وديننا الحنيف دعا للقناعة والرضاء وحض على بذل الجهد من أجل الكسب العيش الكريم .
الأستاذ الزامل لك الشكر على طرح هذه القضية ومن هذه الزاوية .. ولك التحايا وأنت بتبهرنا كل إسبوع بأسلوبك ومفرداتك الرائعة ومواضيعك المتنوعة وتحليلك العميق .. وفي انتظارك دائما
حب الظهور بمظهر متميز مطلب مستباح، لا ينكره عاقل، إلا أنه من غير المنطقي أن نكلف أنفسنا ما لا نطيق، لمجرد (الفشخرة الكذابة) وهذا للاسف ما يعانيه بعض مرضى النفوس ..سلمت يمناك استاذنا الرائع دوما علي الزامل.
اُسلوب رقيق وانسيابي في تشخصي مقالاتك بدء من الكلمات مرورا بالفكرة وانتهاء بالمعالجة دمت ودام قلمك استاذي
ام بالنسبة بالفشخرة لا يعاني منها الرجال فقط ايضا ابتلينا نحن النساء بها لحد اننا قمنا بتغير ملامح أجسامنا وأجسادنا كلها لأجل الفشخره والمغاير
وحده من الزميلات تقول انها تعرف وحده ذهبت لتغيير ملامح وجهها خارج البلاد وعند عودتها لم تتمكن من الدخول البلاد بسبب الاختلاف الواضح بينها وبين الصوره في الجواز