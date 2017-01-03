الدمام ـ الشرق

حسمت مصلحة الجمارك السعودية، أمس، أمر شائعات ارتفاع أسعار السجائر في المحلات التجارية. وغرّدت في حسابها موضحة عدم صدور “أي توجيه بتطبيق الضريبة الانتقائية على التبغ، ولم يتم إيقاف فسحه من المنافذ الجمركية”. وكانت أسعار السجائر قد فرضت نفسها، في الأيام الأخيرة، على السعوديين المدخّنين، وسط توقّعات متلاحقة لرفع أسعارها، تبعاً لتطبيق الضريبة الانتقائية التي اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيقها. وتبادل مستخدمو التواصل الاجتماعي شائعات رفع الأسعار 100 % مأخوذين بالقرارات التي أقرّتها حكومة المملكة لمواجهة التدخين. ووصلت التوقعات إلى وصول سعر العلبة الواحدة إلى 35 ريالاً، حتى من قبل تطبيق الضريبة التي سبق الإعلان عن إمكانية وصولها إلى 100 %، وليس رفعها مباشرة إلى هذه النسبة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (١) بتاريخ (٠٣-٠١-٢٠١٧)