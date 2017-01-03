الشرق تفي بوعدها وتُطلق «صوت المتضرر»

قادري: جاهزون للاتحاد.. والنقاط هدفنا
سعيد وهاس
طُبعت على كدر
القنصلية السعودية تزور المواطنين ضحايا اعتداء تركيا
صوت المتضرر؛ هو صوت قرّاء الشرق إلى من يهمّهُ الأمرُ، ليرفع الضرر، ويصنع الحل، ويوقف المشكلة. صفحةٌ طرفاها «طالب» حق و «مطلوب» في حق. وما بينهما تقف الشرق حياداً، ليقول كلّ طرفٍ ما لديه.
مواطن يجد قبراً داخل منزله
مليون ريال لمن يُبلِّغ عن مكان الشيخ الجيراني
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«STC» تعتذر لعميل بعد سحب رصيده دون أسباب
رسائلكم وصــــــلت
خالد السيف
أيُّ هذه الجُمَل صحيحة وأيّها خطأ..؟!
محمد العثيم
لا ترفيه
في الهيئة
محمد الشويعر
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