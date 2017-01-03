الشرق تفي بوعدها وتُطلق «صوت المتضرر»

صوت المتضرر؛ هو صوت قرّاء الشرق إلى من يهمّهُ الأمرُ، ليرفع الضرر، ويصنع الحل، ويوقف المشكلة. صفحةٌ طرفاها «طالب» حق و «مطلوب» في حق. وما بينهما تقف الشرق حياداً، ليقول كلّ طرفٍ ما لديه.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٧) صفحة (٠١) بتاريخ (٢٠١٧-٠١-٠٣)