مصادرة مواد غذائية فاسدة ببارق

صادرت بلدية بارق اليوم، 400 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال جولة رقابية نفذتها في بعض الأسواق التجارية والبوفيهات والمطاعم بالمحافظة.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن الجولة الرقابية التي تم خلالها معاينة أكثر من 70 محلا، رصدت مخالفات وإتلاف عدد من الأواني والأدوات المستخدمة في تجهيز الأطعمة، ومصادرة 400 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، مؤكداً أن البلدية مستمرة في جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي، داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.