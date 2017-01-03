تطبيق التأمين الصحي على الزائرين

يبدأ تطبيق التأمين الصحي للزائرين للمملكة لمن رغب في تمديد الزيارة التي صدرت بتاريخ 1438/2/13 هـ ، وتم ربط شرط التأمين الصحي بمنح الحصول على تأشيرة الزيارة.

وتستثنى وثيقة التأمين الصحي كافة الحجاج والمعتمرين الى الاراضي المقدسة، وكذلك الدبلوماسيين والزائرون للممثليات والمنظمات الدولية للأعمال الدبلوماسية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، إنها استكملت المتطلبات الإلكترونية لربط تمديد تأشيرة الزيارة بالتأمين الصحي.

حيث يشترط وجود تأمين صحي ساري المفعول أو وثيقة التأمين الصحي للزائرين المتواجدين في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات ومركز المعلومات الوطني.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء بالرقم 180 بتاريخ 2 – 5 1435هـ، وينص القرار على إلزامية التأمين الصحي على جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول للمملكة بغرض الزيارة أو تمديدها أو بغرض المرور و كذلك مرافقيهم.