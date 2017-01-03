استدعت وزارة التجارة، اليوم، 100734 مركبة “تويوتا – هايلوكس وفورتشنر” “2014 – 2015″.
وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
استدعت وزارة التجارة، اليوم، 100734 مركبة “تويوتا – هايلوكس وفورتشنر” “2014 – 2015″.
وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.
ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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