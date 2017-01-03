استدعاء 100 ألف سيارة “تويوتا”

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متابعاتالشرق أونلاين

استدعت وزارة التجارة، اليوم، 100734 مركبة “تويوتا – هايلوكس وفورتشنر” “2014 – 2015″.

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.

ودعت الوزارة إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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