ضبط مخدرات بقيمة نصف مليون ريال

تمكنت دوريات أمن الطرق بمنطقة جازان اليوم، من إحباط تهريب كميات من المخدرات بقيمة إجمالية تجاوزت نصف مليون ريال.

وأوضح مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر بن صالح الدويسي، أن فرقة أمن الطرق بمفرق الحقو شمال مدينة جيزان رصدت سيارة من نوع كامري بها كمية من المخدرات، وعند محاولة أفراد الفرقة استيقاف صاحب السيارة رفض الانصياع للأمر وجرى متابعة السيارة وتضييق الخناق عليها إلى أن تم الإطاحة بالسيارة وقائدها.

وبين أنه بتفتيش السيارة اتضح وجود كميات من المخدرات تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال، حيث تم التحفظ على السيارة وإحالة سائق السيارة والمضبوطات لجهة الاختصاص.