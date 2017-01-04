شرطة حائل تطيح بـ عصابة سرقة الاستراحات والمنازل

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على أربعة سعوديين امتهنوا سرقة الاستراحات والمنازل خلال الفترة الماضية.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي فهيد الشمري، أنه بناءً على ما تلقته شرطه المنطقة من بلاغات خلال الفترة الماضية عن وقوع حوادث سرقة من عدة استراحات وأحد المنازل؛

فقد أسفرت عملية البحث والتحري عن الإطاحة بأربعة أشخاص سعوديي الجنسية تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 32 سنة ثبت تورطهم بارتكاب تلك الجرائم، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً يمارس جرائم السرقة، وأقروا بالسرقة من ثمانِ استراحات وأحد المنازل.

وأضاف أنه تم إيقافهم على ذمة القضية لاستكمال إجراءات الضبط والاستدلال والتأكد من علاقتهم بالجرائم المماثلة في أسلوبها الإجرامي المقيدة ضد مجهول، ومن ثم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.