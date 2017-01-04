الذهب يرتفع في أولى تداولات 2017

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متابعاتالشرق أونلاين

واصل المعدن الأصفر مكاسبه في العام الجديد حيث صعد اليوم الثلاثاء في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1158.10 دولار للأونصة، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1158.50 دولار.

وحافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة اليوم، واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي، إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام الجاري على المعنويات القوية.

وارتفعت الفضة 1% إلى 16.10 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 0.7% إلى 905.95 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 680.70 دولار.

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