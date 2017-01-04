تلقى المعلم ظاهر محمد الشهري خطاب شكر من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر اليمني و ذلك لتقديمه ورقة عمل حول توظيف تقنية الأندرويد في تدريس مادة التربية الفنية ضمن فعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.
خطاب شكر للشهري
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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يستاهل أبو وافي و نسأل الله له التوفيق والنجاح في حياته ومستقبله … وفقك الله أستاذ / ظاهر الشهري
يستاهل أبو وافي ونسأل الله له التوفيق والنجاح ومزيداً من التقدم في حياته العلمية و العملية … وفقك الله .