خطاب شكر للشهري

تلقى المعلم ظاهر محمد الشهري خطاب شكر من مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم ناصر اليمني و ذلك لتقديمه ورقة عمل حول توظيف تقنية الأندرويد في تدريس مادة التربية الفنية ضمن فعاليات برنامج الخبرات المتناظرة في التربية الفنية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٧) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)