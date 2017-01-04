آفة العلم النسيان، وآفة الأخبار رواتها، والجديد آفة الاحتراف سعيدها الذي قدم درساً قانونياً على نحو ما ورد في أخبار الحمقى والمغفلين مّمن وضعوا مشاعر الضغينة والميول حائلاً بينهم وبين القانون في محاولة بائسة للنيل من لاعب سعودي كل ذنبه اللعب للنادي الأهلي.

رقص على آلام سعيد المولد في هذه القضية كثيرون وعلى رأسهم لجنة الاحتراف وبعض مسؤولي الكرة ورؤساء تحرير صحف وبرامج رياضية من المُفترض أن يكونوا محايدين، وبعض الحمقى والمغفلين الذين يدسون أنوفهم في كل شأن أخضر.

القانون المحلي والصلاحيات المفتوحة هي من أوقف سعيد المولد، وهي من منعه ممارسة كرة القدم، وهي من سمح لبعض البراميل الفارغة بممارسة ضجيجهم، بينما كان لجوء اللاعب ووسيطه إلى القانون الدولي المُنصف طود نجاة وعقوبة تأديبية مرت على كل الأجساد المتورمة ليعود اللاعب في النهاية من الباب الكبير.

قضية سعيد المولد قضية صالحة للنشر والعظة معاً؛ ففيها أربعة أطراف رئيسة أولها النادي الأهلي الذي وقع في خطأ تسويف التوقيع مع اللاعب، وثانيها نادي الاتحاد الذي تكبد عبر هياط مسؤوليه خسائر معنوية ومالية فادحة، وثالثها لجنة الاحتراف التي سقطت في اختبار تحوير وتكييف اللوائح بداعي الخوف على مستقبل الاحتراف المحلي، ورابعها ما يُعرف بالإعلام الذي نافح وتحدى وتهكم وسخر ومارس طقوسه المريضة ليعود في نهاية المطاف إلى طأطأة رأسه.

قضية الكابتن سعيد المولد قدمت ترمومتراً عرفنا من خلاله مستوانا القانوني، وقدمت أيضاً نمطاً من «مع الخيل يا شقراء»، وقدمت كذلك قمعاً لنرجسية في العمل خلطت عملاً طيباً بآخر سيّئ.

سعيد يمضي عقداً مع النادي الأهلي لأربعة مواسم، وهو خبر مُفرح للسيد جروس الذي ينتظر حلاً عملياً لصداع الظهير الأيمن، وخبر أكثر ألقاً لمستقبل الصقور في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال، ولا عزاء لمُركبات الجهل في رياضتنا.