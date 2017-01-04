5 عيادات أسنان تخصصية في «صحي الجفر»

دشن مدير صحة الأحساء عبدالحميد العمير، أمس، خمس عيادات أسنان تخصصية تعمل كمستوى ثاني في مركز صحي الجفر للصحة العامة.

ويأتي ذلك في إطار تطوير وتوزيع خدمات طب الفم والأسنان بالمحافظة، حيث تم تدشين العيادات بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة وتدعيمها الكامل بما يلزم من كوادر طبية وفنية لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

يذكر أن عيادة الأسنان التخصصية بمركز صحي الجفر ستقوم بتقديم خدمات علاجية تخصصية تتضمن تخصصات علاج الجذور، وعلاج اللثة، وعلاج أسنان الأطفال، كما تتضمن عيادة أسنان تشخيصية تستقبل الحالات المحولة من المراكز الصحية في قطاع العمران، بالإضافة إلى الحالات الطارئة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)