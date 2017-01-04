أمير تبوك يستجيب لطلب مسنة ويوجه بتسديد ديون ابنها

تبوك ـ الشرق

تفاعل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، مع طلب مواطنة مسنة، في محافظة تيماء التي كانت تشفع لابنها الموقوف بسبب ديون عليه، ووجه فوراً بتسديد ديون ابنها على حسابه الخاص، وإطلاق سراحه. جاء ذلك خلال جولة أمير تبوك في المحافظة، أمس، للقاء المواطنين والاستماع إلى مطالبهم ضمن زيارته لافتتاح وتأسيس مشاريع جديدة في تيماء. من جهتها، عبرت أم مزيد المطيري، عن سعادتها الغامرة وأسرتها بتوجيه أمير منطقة تبوك وتكفله بتسديد ديون ابنها وخروجه من السجن أمس. وقالت: «هذا ليس بمستغرب من سموه، فأياديه البيضاء ممتدة للجميع»، راجية من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته. من جهة أخرى، دشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان في محافظة تيماء، أمس، مشاريع تنموية جديدة، وتفقد سير العمل في المشاريع القائمة، واطلع على نسب الإنجاز في هذه المشاريع التي تجاوزت قيمتها أكثر من «723.755.925» مليون ريال. وكان في استقباله لدى وصوله مقر المشاريع في تيماء مدير عام التعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر أبو هاشم، ومنسوبو التعليم بالمحافظة، حيث دشن مكتب التعليم ومدرسة ابتدائية الجديد للبنات ومتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن الكريم. كما وضع حجر الأساس لمشروع توسعة محطة كهرباء تحويل تيماء الجديدة، ودشن مشاريع لبلدية محافظة تيماء بقيمة 50 مليون ريال شملت سفلتة وأرصفة وإنارة وجسور وأسواق تجارية وتطوير وتأهيل المنطقة المركزية في تيماء، وشاهد صوراً جوية لمحافظة تيماء قبل أكثر من 20 عاماً، وما أصبحت عليه المحافظة الآن من تطور تجاوز نسبته 300%. واطلع أمير منطقة تبوك على مشاريع المياه والصرف الصحي بالمحافظة، ودشن سكن العاملين في مستشفى تيماء مع تجهيزه، كما اطلع على مشاريع الطرق الجاري تنفيذها في محافظة تيماء بقيمة 141 مليون ريال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)