أمير الرياض يستقبل العنقري

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري. وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشاريع مباني الديوان التي تقام حالياً في مدينة الرياض.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)