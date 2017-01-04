أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية خطة استراتيجية الهدف منها قياس الكفاءة الحالية للمختبرات والاستمرار في تطوير إدارة وأداء المختبرات الكيميائية والميكروبيولوجية للأغذية والمياه، حيث يتم العمل مع مختبرات الأمانات بنظام «العينات المقارنة» كما يتم العمل بنظام الأتمتة لتسجيل المعاملات إلكترونياً. وتعكف الوزارة ممثلة في إدارة المختبرات حالياً على تنفيذ والإشراف على عديد من المشاريع المتخصصة منها مشروع تشغيل وصيانة ونظافة أجهزة ومختبرات الإدارة العامة لصحة البيئة، ومشروع إنشاء المبنى الدائم لمختبرات صحة البيئة، إضافة إلى مشروع دراسة الفحص الميكروبيولوجي للأغذية الجاهزة للأكل، ودراسة الكشف عن الملوثات الكيميائية المسرطنة في المواد الغذائية، كما شرعت الوزارة مؤخراً في إعداد دراسة حول الكشف عن الهرمونات في البيض، ودراسة أخرى حول الكشف عن مؤشرات التلوث في المواد الغذائية. وحصلت الوزارة على شهادة الجودة العالمية آيزو 17025 في إدارة المختبرات الكيميائية والميكروبيولوجية للأغذية والمياه، وذلك تتويجاً للمستوى الخدمي الذي تستهدف به الوزارة حماية صحة المستهلك.
«البلديات» تطلق خطة استراتيجية لقياس كفاءة المختبرات
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)
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