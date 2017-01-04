حصل مركز صحي الجامعيين بالدمام على شهادة اعتماد المنشآت الصحية الصادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، ليكون أول مركز صحي بالدمام يحصل على هذا الاعتماد.
وقالت صحة الشرقية إن مركز صحي الجامعيين بالدمام استطاع خلال الفترة الماضية أن يخدم ما يقارب 250 مراجعاً يومياً، واستفادوا من خدماته الصحية بأعلى المعايير الصحية المعتمدة ومن خلال كوادر بشرية سعودية مؤهلة. وأضافت أن المركز يخدم 25 ألف مستفيد من خلال الملفات المسجلة، مما يؤكد أهميته والخدمات التي يقدمها وتبدأ من الثامنة صباحاً وتنتهي في الرابعة عصراً. وأكدت صحة الشرقية سعيها للعمل على تجويد كافة خدمات مراكزها الأولية للحصول على اعتماد المنشآت الصحية «سباهي».
اعتماد «سباهي» لـ مركز صحي الجامعيين في الدمام
حصل مركز صحي الجامعيين بالدمام على شهادة اعتماد المنشآت الصحية الصادرة من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، ليكون أول مركز صحي بالدمام يحصل على هذا الاعتماد.
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