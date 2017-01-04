«تعليم عسير»: لن نقبل أعذار أولياء الأمور لغياب الطلاب

شدد مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، على ضرورة تضافر الجهود لتفعيل الانضباط المدرسي، والبرامج المحفزة للمدارس المنضبطة، والإشادة بها، والعمل على إشراك الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بشكل فاعل في عملية الانضباط لاسيما في الفترة التي تسبق الاختبارات أو تليها.

وكانت لجنة الانضباط المدرسي عقدت اجتماعها، أمس، برئاسة مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية سعد الجوني، وبحضور مساعدة المدير العام نورة آل مفرح، وأعضاء اللجنة من قطاعي البنين والبنات، وأكد المجتمعون عدم قبول أعذار أولياء الأمور لغياب الطلاب، وضرورة تثبيت الغياب من قبل قادة المدارس، والتأكيد على التقيد بإعطاء الدروس وفقاً للخطة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وتكثيف الزيارات الميدانية من قبل قيادات الإدارة والمشرفين والمشرفات، فيما ستعمل إدارة الإعلام التربوي على رصد انضباط المدارس، والإشادة بالمتميزة منها، وتكثيف البرامج التوعوية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)