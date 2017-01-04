أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً لاستيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بعد أن ورد للوزارة نشرة تحذيرية صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات بمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في تلك البلاد، وتم توجيه المحاجر الحيوانية بمنافذ المملكة المختلفة وباقي الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ اللازم.
حظر استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس من ألمانيا
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)
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