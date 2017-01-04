800 أسرة يتسابقون في «هذا هو مجتمعنا»

تنافس طلاب مدرسة ثانوية وأسرهم في محافظة الخبر، على التقاط أفضل صورة تعبر عن المظاهر الإيجابية في مجتمعنا السعودي، وذلك خلال مسابقة استهدفت الطلاب وأهاليهم بهدف تعزيز إيجابيات المجتمع؛ للمحافظة عليها ونشرها، فيما أطلقت على المسابقة شعار «هذا هو مجتمعنا».

وأوضح مدير مدرسة الخبر الثانوية، تركي بن شجاع الحربي، أن المسابقة استهدفت نحو 800 أسرة من أسر طلاب المدرسة، وذلك بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء الخبر الشمالية «رقي»، مبيناً أن المسابقة تهدف إلى إبراز المبادئ الإيجابية وقيم مجتمعنا التي تمثل الهوية الصادقة ويحملها المواطن السعودي بداخله، وتسهم في نقل الصورة الإيجابية والحقيقية عن مجتمعنا السعودي.

وقال إن التركيز على الإيجابيات يزيد من انتشارها بين أفراد المجتمع ويحييها، وأضاف: «نحن كمؤسسة تربوية نسعى إلى دعم تلك الإيجابيات من منطلق مسؤوليتنا الاجتماعية»، لافتاً إلى أن المسابقة هي النسخة الأولى وسيتم تطويرها خلال الفصل الدراسي الثاني وفتح المجال لمشاركة بقية أفراد المجتمع من خارج المدرسة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٥) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)