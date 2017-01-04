وجَّهت رئيسة قسم جراحة العظام في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتورة دلال بوبشيت، أربع رسائل من أجل ترفيه آمن يحفظ أرواح الأبناء والبنات أثناء ممارسة قيادة الدرَّاجات أو الدبابات النارية، وركزت على القيادة الآمنة واللبس الآمن ومواصفات الدرَّاجة الآمنة والتوعية بالإسعافات الأولية لإصابات الدرَّاجات، مؤكدة أن إصابات الدبابات النارية تكلف الدولة موارد مالية عالية، ويحتاج المصاب من هذه الحوادث إلى 3 أو 4 عمليات وتكلف ما يقارب 30 ألف ريال لعلاج كل مصاب، مما يؤكد على أهمية الحد من خطورة هذه الدبابات وأن إتباع قواعد السلامة العامة ستحفظ أفراد المجتمع من مخاطرها.

وقالت خلال معرض بيت المعرفة الذي اختتم مؤخراً، إننا بحاجة إلى توعية بشكل ضروري للتعريف بأهمية القيادة الآمنة للدبابات أو الدرَّاجات النارية، وإيضاح ما يمكن العمل من أجله لتلافي وقوع الحوادث، حيث إن نسبة الوفيات لحوادث الدبابات النارية مقارنة بحوادث السيارات بلغت 60%، وأغلب الإصابات الواردة للمستشفى الجامعي بالخبر لزوار المنطقة الشرقية من مدينتي جدة والرياض.

وأضافت أن المشاركة في المعرض جاءت من كلية الطب بالجامعة إيماناً بأهمية إيصال الرسالة لكافة أفراد المجتمع للتوعية واتخاذ التدابير اللازمة لمثل هذه الحوادث، حيث شارك فريق طلابي من جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وبالتعاون مع فريق الشرقية «بايكرز» لمبادرة ترفيه آمن في معرض السلامة المرورية، وإقامة ركن التوعية عن مخاطر الدبابات العشوائية بمنصة تفاعلية يقدم من خلالها التوعية والتثقيف من نتائج سوء استخدام الدبابات والتوعية بأنظمة وقوانين سلامة قيادة الدبابات والتثقيف الطبي للتعامل مع الحالات الطارئة عن حدوث أي حالة.

وذكرت أنه تم تقسيم طريقة إيصال رسالة المبادرة إلى قسمين، الأول شرح نظري من خلال شاشة تفاعلية للإسعافات الأولية، وتم تغطية بعض المحاور منها ما هو اللبس الآمن لقيادة الدباب وطريقة لبسه وتجربته وكيفية اختيار الدباب الآمن المناسب للفئة العمرية، والجروح وكيفية التعامل معها، والكسور وكيفية تثبيتها، وكيفية التعامل مع إصابات الرأس والعامود الفقري، فيما اشتمل القسم الثاني على العملي، حيث ينتقل إليه الزائر بعد انتهائه من الشرح النظري.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)