أحبطت دوريات أمن الطرق بمنطقة جازان أمس تهريب كميات من المخدرات بقيمة إجمالية تجاوزت نصف مليون ريال.
وأوضح مدير شرطة المنطقة رئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة اللواء ناصر الدويسي أن فرقة أمن الطرق بمفرق الحقو شمال مدينة جيزان رصدت سيارة «كامري بها كمية من المخدرات، وعند محاولة أفراد الفرقة استيقافها رفض سائقها الانصياع للأمر، وجرى متابعة السيارة وتضييق الخناق عليها إلى أن تم السيطرة عليها.
وبين أنه بتفتيش السيارة اتضح وجود كميات من المخدرات تقدر قيمتها بأكثر من مليون ريال، وتم التحفظ على السيارة وإحالة السائق والمضبوطات لجهة الاختصاص.
جازان: ضبط مخدرات بـ 500 ألف ريال
أحبطت دوريات أمن الطرق بمنطقة جازان أمس تهريب كميات من المخدرات بقيمة إجمالية تجاوزت نصف مليون ريال.
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