217 طالباً وطالبة يستفيدون من مبادرة «STEM»

سجلت مبادرة أرامكو للعلوم 2016 والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية “STEM”، تحقيقاً لرؤية المملكة للتعليم 2030 التي تعنى بإثراء الشباب عامة والموهوبين خاصة في المجالات التعليمية.

وتأتي المبادرة التي اختتمت مؤخراً، ضمن المبادرات التي أبرمتها إدارة التعليم بالمنطقة مع شركة أرامكو السعودية، بهدف إثراء الموهوبين والموهوبات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وتطبيق ما يتعلمه الموهوبون والموهوبات من تجارب علمية ملموسة ومستخدمة في الحياة اليومية العامة في المدارس.

وقدّم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس، الشكر لأرامكو لشراكتها مع التعليم في تنفيذ المبادرة، مبيناً أن المبادرة استهدفت 132 طالباً و85 طالبة من المهوبين انقسموا على عشر مجموعات في ست مدارس للبنين وأربع مدارس للبنات في الدمام والخبر والظهران بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع، حيث تراوحت وحداته التعليمية التي تتميز بالجانب التطبيقي بين 18 وحدة منها أساطيل المستقبل ونمذجة الكواكب وكيف تنتقل الكهرباء والوقود الحيوي.

من جهة أخرى، دعت إدارة التوعية الإسلامية لقطاع البنات بتعليم الشرقية منسوبات التعليم من موظفات ومعلمات وطالبات للمشاركة في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم بعنوان “تدبر”.

وتمر المسابقة التي تشمل فروعها “القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف وعلومه، والسيرة النبوية الشريفة”، بثلاث مراحل للتصفيات انطلاقاً من توجهات الوزارة في تقوية ارتباط الطالبات بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية، والتعرف على المناقب الشريفة في سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وتطبيق مبادئ وأخلاق القرآن والسيرة في الحياة اليومية، إضافة إلى تنمية مهارات البحث العلمي وحل المشكلات لدى المستهدفين في المسابقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)