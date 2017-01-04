«ري الأحساء» تنظف الطرق الزراعية

نظَّمت هيئة الري والصرف بالأحساء حملتها الثالثة لنظافة الطرق الزراعية بالمحافظة، وذلك بإشراف ومتابعة إدارة الصيانة العامة.

وتأتي الحملة ضمن توجيهات مدير عام الهيئة بشأن الإعداد لحملة نظافة ثالثة لرفع مستوى النظافة العامة في الطرقات الزراعية داخل القطاع الزراعي اعتباراً من 1/ 1/ 2017.

وأسفر اجتماع ضم ممثلين من أمانة الأحساء والنقل، والمياه، وقسم الإشراف الميداني، عن إيجاد آلية مناسبة لمعالجة وضع مستوى النظافة في الطرق الزراعية، وأبرزها وضع خطة عامة مع الشركات العاملة مع الهيئة داخل القطاع الزراعي، وتسخير المعدات الثقيلة من قبل قسم المصارف والطرق الزراعية للبدء في عملية النظافة، ومشاركة الأمانة في تقديم خدمات النظافة على مستوى بلديات الجفر والعيون والعمران، للمساعدة في الحملة الثالثة على مستوى الواحة، إلى جانب مشاركة فرع وزارة النقل في تقديم خدمات النظافة في الطرق الزراعية حسب الخطة المدرجة للحملة، ومشاركة فرع وزارة المياه بالمحافظة بأحد المقاولين لديها.

كما تمت الـتوجيهات بإيجاد ومـعالجة الوضع والبدء في الحـملة بتاريخ 3/4/ 1438هـ لمدة شهر واحد.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٦) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)