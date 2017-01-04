متعب بن عبدالله: الاحترافية في التدريبات القتالية والأمنية ستصقل المهارات العسكرية

أكد وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله على أهمية الاحترافية في التدريبات في الجوانب القتالية والأمنية، واستغلال كل الإمكانيات التدريبية المتوفرة للوصول لنتائج أفضل، مشيرا إلى أن التدريب هو أساس العمل الجيد ويجب أن يعمل الجميع على الاستفادة من هذه البيئة التدريبية الجيدة والمتكاملة من ناحية المرافق والخدمات والمدربين المؤهلين؛ لكي تكون المخرجات على أعلى المستويات.

جاء ذلك لدى زيارته أمس مقر لواء الأمن الخاص الأول في الرياض؛ حيث كان في استقباله لدى وصوله رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد الناهض وقائد لواء الأمن الخاص الأول اللواء الركن سعيد الروقي. عقب ذلك توجه إلى القاعة الرئيسة؛ حيث أقيم حفل خطابي بحضور المستشار في مكتب الوزير الفريق أول فيصل بن لبدة ورؤساء الهيئات وقادة الألوية والوحدات في الحرس الوطني.

ونقل الأمير متعب خلال الزيارة، تحيات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، لمنسوبي لواء الأمن الأول الخاص في الرياض، مقدما شكره خلال كلمته كل من شارك من منسوبي اللواء في التمارين والفرضيات الأمنية في افتتاح قرية التدريب الأمنية الأسبوع الماضي، مشيداً بالجهود الكبيرة والتدريبات الشاقة التي سبقت التمرين، التي جعلتها تظهر بهذا المظهر المشرف. كما شكر منسوبي لواء طيران الحرس الوطني على ما قدموه من عمل مميز في الفرضيات التي شاركوا فيها وأثبتوا حسن التدريب والإعداد الجيد، مثنياً على ما وجده من روح عالية وإحساس بالمسؤولية والانسجام الكامل بين كافة المشاركين من ضباط أو ضباط صف أو جنود.

ونوه الوزير بما شاهده من فرضيات أمنية التي كانت على مستوى عالٍ من الاحترافية لاسيما أنها المرة الأولى التي يشارك فيها الطيران، مبينا أن هذه التجربة كانت ناجحة وموفقة بكل المقاييس خاصة في هذه التجربة الأولى في القرية التي جُهزت لإيجاد بيئة تقارب البيئات الفعلية والحقيقية. مشددا في ختام كلمته على تحسين وتطوير الأداء وزيادة الفرضيات والمهارات للوصول إلى أعلى درجات الإتقان والتكامل في العمل.

ثم فتح باب النقاش بين الوزير ومنسوبي اللواء؛ حيث استمع إلى أسئلتهم واستفساراتهم، ووجه المسؤولين بتذليل الصعوبات والعمل على حلها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٢) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)