جامعة الأميرة نورة تطبق برنامج تنمية الموارد البشرية

شرعت جامعة الأميرة نورة في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية داخل الجامعة بمختلف إداراتها وأقسامها. واستحدثت الجامعة في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج إدارة متخصصة بالموارد البشرية لتساير التطور العالمي في هذا المفهوم والتخطيط لما يحقق جودة في الأداء والإنتاجية لرأس المال البشري، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية بما يتوافق مع الرؤية 2030.

وأوضح مساعد وكيل الجامعة للموارد البشرية المشرف على الإدارة المهندس عبداللطيف الحركان بأن برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية يأتي كإحدى أهم المبادرات الوطنية في مجال التميز المؤسسي، وتطوير بيئة العمل الحكومية وكوادرها، بما يتوافق مع أهداف وطموحات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، الذي جعل نصب عينيه الاستثمار في رأس المال البشري المتمثل في المواطن السعودي عبر دعمه وتأهيله بمقومات التطوير والإنتاج.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٨) صفحة (٣) بتاريخ (٠٤-٠١-٢٠١٧)